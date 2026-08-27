Udaipur: हादसे में महिला सहित 3 लोगों की मौत, टूटकर सड़क पर बिखरी बस की सीटें; प्रत्यक्षदर्शी बोले- ड्राइवर की लापरवाही

थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि हादसे में शोभागपुरा (उदयपुर) निवासी भगवान लाल डांगी, पहाड़ा (उदयपुर) निवासी बंशीलाल टेलर की मौत हो गई। देर शाम तक मृतक एक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। 4 गंभीर रूप से घायल है, जिनका सरकारी एवं निजी चिकित्सालय में इलाज जारी है। हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और हाईवे पेट्रोल टीम, खेरोदा पुलिस टीम ने घायलों को एंबुलेंस एवं अन्य वाहनों की मदद से तत्काल चिकित्सालय पहुंचाया। गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है।