Udaipur Panther Attack: पैंथर ने महिला समेत 5 लोगों पर किया हमला, गंभीर हालत में एमबी अस्पताल रेफर

जानकारी के मुताबिक पैंथर के हमले में जग्गा (60) पुत्र कालू मीणा, हितेश (20) पुत्र गंगाराम, कालू (40), लोगरी बाई (45) घायल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि जग्गा, हितेश और कालू ने करीब 5 मिनट तक पैंथर से संघर्ष किया। हल्ला होने पर लोग दौड़ पड़े तो पैंथर जंगल में भाग गया। ग्रामीणों ने घायलों को पहले निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से एमबी अस्पताल भेजा गया। घायलों का उपचार जारी है। इससे पहले मंगलवार शाम को लोगर लाल पुत्र जग्गा मीणा पर पैंथर ने हमला किया था।