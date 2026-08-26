उदयपुर की 5 स्टार होटल में 5.74 लाख रुपए का बिल आया तो बिना भुगतान किए फरार हुआ परिवार, मामला दर्ज

मामले में उस समय विवाद बढ़ गयाए जब ट्रैवल एजेंसी ने होटल को बताया कि बुकिंग के दौरान अनुराग यादव के भुगतान की ऐसी कोई डील तय नहीं हुई थी। एजेंसी ने बिल चुकाने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की। सब इंस्पेक्टर अजयराज सिंह के मुताबिक प्रारंभिक जांच में मामला ट्रैवल एजेंसी और पर्यटक के बीच संभावित मिलीभगत से धोखाधड़ी का प्रतीत हो रहा है। पुलिस अब बुकिंग से जुड़े ई.मेल, भुगतान संबंधी दस्तावेज और उदयपुर के होटल में ठहरने के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। साथ ही ट्रैवल एजेंसी और आरोपी से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी।