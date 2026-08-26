उदयपुर: ईद मिलादुन्नबी जुलूस में स्टील गन से पटाखा फोड़ते समय युवक की मौत, गर्दन में ढक्कन घुसने से सांस नली कटी

जुलूस में मौजूद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सलमान को तुरंत महाराणा भूपाल (एमबी) अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अत्यधिक खून बह जाने और श्वास नली गंभीर रूप से घाव होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बचा पाना असंभव बताया और मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और शव को मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया।