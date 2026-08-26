राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अब कैसी है तबीयत? SMS अस्पताल के डॉक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट

अस्पताल प्रशासन ने मरीज, अन्य भर्ती मरीजों और मेडिकल स्टॉफ की सुरक्षा के लिहाज से कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के अस्वस्थ होने की खबर आते ही उनके समर्थकों में चिंता की लहर दौड़ गई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए और फोन पर कृषि मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई प्रमुख नेताओं ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।