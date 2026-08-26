गंदगी से गठजोड़ : सरकारें बदलती रहीं, लेकिन व्यवस्था जस की तस

अब चुनाव सामने हैं। इसलिए इस बार केवल यह मत पूछिए कि उम्मीदवार सड़क कब बनवाएगा। उससे पूछिए, 'वार्ड साफ कैसे रखेगा?' पार्षद बनने आ रहे उम्मीदवार से सफाई का लिखित संकल्प लीजिए। हस्ताक्षर करवाइए। वीडियो बनाइए। पूछिए…घर-दुकान से रोज कचरा कैसे उठेगा, सफाईकर्मियों की निगरानी कौन करेगा, गीले-सूखे कचरे का क्या होगा और शिकायत का समाधान कितने समय में होगा? जो शहर को गंदा रखे, उसे वोट से साफ कर दीजिए। जो साफ सोच, साफ छवि और साफ संकल्प लेकर आए, उसे वोट की ताकत दीजिए। क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ पार्षद नहीं चुनना है। यह भी तय करना है कि अगले पांच साल हमारे नगर, हमारे कस्बे स्वच्छता में राष्ट्रीय पहचान बनाएंगे या गंदगी से अपना रिश्ता यूं ही निभाते रहेंगे।