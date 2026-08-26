उदयपुर : 28 को मनेगा रक्षाबंधन, इस बार नहीं रहेगा भद्रा का साया

एक तिथि में दो करण होते हैं। जब विष्टि नामक करण आता है तो उसे भद्रा कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा को शनिदेव की बहन माना गया है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी से उन्हें ऐसा शाप मिला था कि उनके काल में शुभ कार्य करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। भद्रा जिस लोक में रहती है, वहीं उसका प्रभाव माना जाता है। चंद्रमा के कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होने पर भद्रा का वास पृथ्वी लोक में माना जाता है। चंद्रमा के मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में रहने पर भद्रा का वास स्वर्गलोक और कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में रहने पर पाताल लोक में माना जाता है।