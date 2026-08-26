उदयपुर : लेकसिटी की बल्ले-बल्लेः राजस्थान आए 22% विदेशी सैलानियों को भाया उदयपुर

गणगौर घाट पर विदेशी पर्यटक
उदयपुर. राजस्थान में पर्यटन का ग्राफ लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी से जून तक प्रदेश में रेकॉर्ड 10.92 करोड़ पर्यटक पहुंचे। इनमें 10.83 करोड़ घरेलू और 8.44 लाख विदेशी सैलानी शामिल हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में उदयपुर का प्रदेश में दूसरा स्थान रहा। राज्य में आए कुल विदेशी पर्यटकों में से लगभग 22 प्रतिशत अकेले उदयपुर पहुंचे हैं।
उदयपुर में पर्यटकों की स्थिति
घरेलू: 47,61,432
विदेशी: 1,84,045
घरेलू पर्यटकों की पहली पसंद: धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल
घरेलू पर्यटकों के मामले में जयपुर या उदयपुर नहीं, बल्कि खाटूश्यामजी और सांवलिया सेठ के जिले शीर्ष पर रहे:
सीकर: 1,56,18,987 (धार्मिक पर्यटन के कारण पहले स्थान पर)
चित्तौड़गढ़: 1,33,75,121 (ऐतिहासिक विरासत के कारण दूसरे स्थान पर)
जैसलमेर: 1,18,34,038 (मरुस्थलीय पर्यटन का प्रमुख केंद्र)
अन्य शहरों में पहुंचे पर्यटक
अजमेर: 99.28 लाख
जयपुर: 81.49 लाख
करौली: 64.00 लाख
सवाई माधोपुर: 61.88 लाख
सिरोही: 61.13 लाख
विदेशी पर्यटकों की पसंद:हैरिटेज और लेकसिटी
विदेशी सैलानियों के मामले में जयपुर और उदयपुर का दबदबा बना हुआ है। प्रदेश में आए कुल विदेशी पर्यटकों में से 52 प्रतिशत सैलानी इन्हीं दोनों शहरों में पहुंचे। जयपुर लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहले और उदयपुर 22 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
कहां कितने सैलानी गए
जयपुर: 2,56,293
उदयपुर: 1,84,045
जोधपुर: 82,846
जैसलमेर: 66,433
सवाई माधोपुर: 38,542
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि घरेलू पर्यटक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि विदेशी पर्यटकों के बीच जयपुर और उदयपुर जैसी हैरिटेज लोकेशन्स पहली पसंद बनी हुई हैं।
झीलों की खूबसूरत नगरी है खास
उदयपुर राजस्थान का एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है, जिसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, राजसी महलों, हवेलियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। पिछोला, फतेहसागर और उदयसागर झील यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। सिटी पैलेस, सज्जनगढ़, जगदीश मंदिर और सहेलियों की बाड़ी पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं। महाराणा प्रताप की वीरता और मेवाड़ का गौरव उदयपुर की पहचान से जुड़ा है। यहां की संस्कृति, लोककला, खान-पान और आतिथ्य देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को हमेशा आकर्षित करते हैं।
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