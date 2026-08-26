उदयपुर : लेकसिटी की बल्ले-बल्लेः राजस्थान आए 22% विदेशी सैलानियों को भाया उदयपुर

उदयपुर राजस्थान का एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है, जिसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, राजसी महलों, हवेलियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। पिछोला, फतेहसागर और उदयसागर झील यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। सिटी पैलेस, सज्जनगढ़, जगदीश मंदिर और सहेलियों की बाड़ी पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं। महाराणा प्रताप की वीरता और मेवाड़ का गौरव उदयपुर की पहचान से जुड़ा है। यहां की संस्कृति, लोककला, खान-पान और आतिथ्य देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को हमेशा आकर्षित करते हैं।