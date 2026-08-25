उदयपुर : नया सिम लेने से पहले जांचे, कहीं आपके नाम पहले तो नहीं चल रहे 9 नम्बर

मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अहम बात यह है कि उनके नाम पर कोई ऐसा नंबर सक्रिय तो नहीं है, जिसके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं। दूरसंचार विभाग के संचार साथी प्लेटफॉर्म से उपभोक्ता अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देख सकते हैं। संदिग्ध या अनावश्यक कनेक्शन मिलने पर उन्हें रिपोर्ट करने और आवश्यक कार्रवाई का विकल्प भी उपलब्ध है। हालांकि, नौ सिम की सीमा नई नहीं है। यह सीमा पहले से लागू थी, लेकिन सोमवार से इसकी अनुपालन और नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करके नया कनेक्शन रोकने और निर्धारित समय में रियल टाइम जांच व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं।