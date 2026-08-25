उदयपुर : कमी-पूर्ति के नाम पर सड़क किनारे निजी खातेदार को दे दी बिलानाम जमीन

रिपोर्ट के मुताबिक गोटीपा निवासी रमा देवल ने 4 मई 2023 को उपखंड अधिकारी वल्लभनगर की अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था। इसमें नवीन सेटलमेंट के दौरान पुरानी आराजी का क्षेत्रफल कम होने की बात कहते हुए कमी की पूर्ति का अनुरोध किया गया। 13 मई को तहसीलदार ने पटवारी को रिपोर्ट के लिए निर्देश दिए। पटवारी ने 15 मई को मौका पर्चा और रिपोर्ट तैयार की और 16 मई को तहसीलदार के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी। इसी दिन तहसीलदार ने जवाब तैयार करके एसडीओ को भेज दिया। इसके बाद 23 मई को एसडीओ ने प्रकरण का निस्तारण कर 0.1050 हेक्टेयर जमीन की पूर्ति कर दी। जब कमी 0.1050 ही थी तो 0.4800 की पूर्ति क्यों की गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।