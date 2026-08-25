Rajasthan : निकाय चुनाव से पहले BJP विधायक का बड़ा बयान, उदयपुर के खांजीपीर-आयड़ क्षेत्र को बताया ‘मिनी पाकिस्तान’

Rajasthan : उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने भाजपा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने उदयपुर शहर के खांजीपीर और आयड़ क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान' से सम्बोधित किया। विधायक का दावा है कि एक समय इन इलाकों में अपराधियों का दबदबा था। बड़े-बड़े अपराधी यहां शरण लेते थे। पर, अब स्थितियां बदल गईं है। निकाय चुनाव से पहले मंगलवार को उदयपुर में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सुबह देहात भाजपा और शाम को शहर भाजपा का सम्मेलन हुआ।