उदयपुर: पति-पत्नी की हत्या के मामले में सामने आई नई जानकरी, दुर्गंध आने पर बक्से को खोला तो चला था पता

पुनावली निवासी लहरी लाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी की गत दिनों हत्या कर शव बक्से में प्लास्टिक की थैली में बंद कर दिए गए। बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सायरा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को बक्से से बाहर निकाला। लहरी लाल पालीवाल दूध बेचने का काम करते थे। लेकिन, वे सुबह जब दूध देने नहीं पहुंचे तो एक पड़ोसी उनके घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला।