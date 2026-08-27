H1N1 Virus: राजस्थान में स्वाइन फ्लू की दस्तक, उदयपुर संभाग में 15 मरीज पॉजिटिव, कृषि मंत्री भी ICU में भर्ती

Swine Flu Cases Increased In Rajasthan: राजस्थान में मौसम में बदलाव के बीच स्वाइन फ्लू यानी एच1एन1 संक्रमण ने दस्तक दे दी है। उदयपुर संभाग में अब तक 361 संदिग्ध मरीजों के नमूनों की जांच की गई जिनमें 15 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जांचे गए नमूनों में संक्रमण दर 4.16 प्रतिशत रही। सबसे ज्यादा 11 पॉजिटिव मरीज उदयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 3 और सलूंबर में एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमण के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और संदिग्ध मरीजों की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है।