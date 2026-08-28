जयपुर शाकिर देशवाली मर्डर केस: हत्या कर जंगल में भागा बदमाश, खाई में कूदा तो टूटा पैर, अस्पताल से निकलते ही अरेस्ट

हत्याकांड के बाद आम जनता और व्यापारियों में व्याप्त भय को दूर करने के लिए विद्याधर नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार बदमाशों की पैदल परेड निकाली। पुलिस सख्त रवैये के साथ आरोपियों को उस इलाके से पैदल लेकर गुजरी जहां वारदात की साजिश रची गई थी।

पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों में सुरक्षा का अहसास बढ़ा और उन्होंने नारेबाजी कर पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू (हथियार) बरामद किया जा सके और साजिश में शामिल अन्य पहलुओं का पर्दाफाश हो सके।