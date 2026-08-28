Rajasthan Paper Leak: 5 लाख रुपए में हुआ सौदा, फिर भाभी को ब्लूटूथ से बताए आंसर, SOG ने किया गिरफ्तार

Supervisor (Women Empowerment) 2018 Paper Leak: सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा-2018) पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने तुलछाराम कालेर गैंग से पांच लाख रुपए में प्रश्नपत्र खरीदने वाले आरोपी मनीराम सारण को गिरफ्तार किया है। ADG विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मनीराम सारण चूरू जिले के बीदासर का रहने वाला है। एसओजी अब आरोपी से पूछताछ कर पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।