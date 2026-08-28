जयपुर के JLN मार्ग स्थित पंचशील कॉलोनी में JDA की जमीन पर कब्जे का प्रयास, बाउंड्रीवाल तोड़ी

स्थानीय निवासियों के अनुसार, दोपहर करीब 1 बजे कुछ असामाजिक तत्व और जमीन पर दावा करने वाले लोग पंचशील कॉलोनी पहुंचे। उन्होंने जेडीए के स्वामित्व वाली 200 फीट पट्टी की सुरक्षा बाउंड्रीवाल को तोड़ना शुरू कर दिया और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की।

इस घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय जवाहर सर्कल थाना पुलिस और जेडीए अधिकारियों को दी गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोपहर से शुरू हुआ यह विवाद रात आठ बजे तक चलता रहा। जब तक पुलिस और जेडीए की टीम मौके पर पहुंची, तब तक बाउंड्रीवाल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त किया जा चुका था।