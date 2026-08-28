Coal Crisis: राजस्थान के 5 प्लांट क्रिटिकल, कोटा थर्मल की 2 यूनिट बंद; जानिए कहां कितना कोयला बचा

झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की यूनिट संख्या-1 के बॉयलर फर्नेस में गुरुवार शाम जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद यूनिट को तत्काल बंद कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी यूनिट के अनुसार, हादसे में प्लांट को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि यूनिट में लंबे समय से गीले और घटिया गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति हो रही थी। इसी के चलते बॉयलर के फर्नेस में ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। ब्लास्ट के बाद यूनिट में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। सरक्षा कारणों से यनिट को बंद कर दिया गया।