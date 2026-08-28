OMR में कम अंक, फिर भी मिलीभगत से मेरिट लिस्ट में शामिल कराया नाम, जयपुर की महिला को SOG ने किया गिरफ्तार

जांच एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि OMR शीट और परीक्षा परिणाम में हेरफेर का ये खेल किस स्तर तक हुआ और इसमें कितने अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया। साथ ही SOG ये भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में चयन बोर्ड के किन अधिकारियों और निजी कंपनी के कर्मचारियों की भूमिका रही। SOG की कार्रवाई के बाद परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और OMR शीट की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस प्रकरण से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होने की संभावना है।