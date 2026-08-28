28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

दौसा की बेटी सोनम ने मुंबई में बनाई पहचान, ‘आवारापन 2’ से बॉलीवुड में एंट्री

जयपुर

image

Newsdesk

Aug 28, 2026

Rajasthan

मंडी रोड से मायानगरी तक पहुंची, बड़े फिल्म प्रोजेक्ट का बनी हिस्सा




महिला का लोगो लगाएं -

दौसा. राजस्थान के छोटे से शहर दौसा से निकलकर मायानगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन सपनों को पूरा करने का जुनून हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। दौसा शहर में नई मंडी रोड की रहने वाली सोनम शर्मा ने भी कुछ ऐसा ही सफर तय किया है। दौसा शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनम ने प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखा और अब ‘आवारापन 2’ से बॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी हैं।



सोनम ने दौसा में ही अपनी प्रारंभिक और कॉलेज स्तर की पढ़ाई की। इसके बाद जयपुर में प्रोडक्शन से जुड़े काम का अनुभव लिया। इसी दौरान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से उनकी जान-पहचान हुई और आगे बढ़ने का मौका मिला। टीवी शो से जुड़ने के बाद सोनम ने मुंबई का रुख किया। यहां उन्होंने फिल्म निर्माता निखिल आडवाणी के साथ काम किया। प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगातार काम करते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अब सोनम शर्मा ने ‘आवारापन 2’ में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में जिम्मेदारी निभाई। फिल्म का निर्माण विशेष भट्ट ने किया। 14 अगस्त को रिलीज हो चुकी। इसमें इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, शबाना आज़मी पूरन गब्बी, अनिरुद्ध रावल सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है।



माता-पिता ने साथ दिया
सोनम के लिए यह उपलब्धि केवल एक फिल्म का हिस्सा बनने तक सीमित नहीं है। उनके लिए यह दौसा से मुंबई तक के संघर्ष और मेहनत का परिणाम है। उनका सपना है कि वह अपने काम के जरिए माता-पिता का नाम रोशन करें और उन्होंने बेटी के लिए जो सपने देखे हैं, उन्हें पूरा कर सकें। सोनम के पिता विष्णु दत्त शर्मा दौसा में प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, जबकि मां मीरा गृहिणी हैं। सोनम अपने माता-पिता को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
सोनम कहती हैं कि दौसा से मुंबई आकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना उनके लिए बहुत बड़ा सपना था। विशेष फि्ल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट, निर्देशक नितिन कक्कड़ व पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सोनम का सफर छोटे शहरों की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो बड़े सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखती हैं। उनका संदेश है कि मेहनत, लगन और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, अवसर जरूर मिलते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2026 06:00 am

Published on:

28 Aug 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दौसा की बेटी सोनम ने मुंबई में बनाई पहचान, ‘आवारापन 2’ से बॉलीवुड में एंट्री

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लीड::::शिव पंचायत व गंगा मैया की नवीन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा शोभायात्रा व कलश यात्रा के साथ हुआ मांगलिक अनुष्ठान युवाओं ने निकाली कांवड़ यात्रा

Rajasthan
जयपुर

गुप्तेश्वर महादेव की बाबा बर्फानी की सजी भव्य झांकी शिवभक्तों ने जल, दुग्ध व पंचामृत से किया अभिषेक दिनभर दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु।

Rajasthan
जयपुर

पंचवटी में लगाए आम व अशोक के पौधे

Rajasthan
जयपुर

कुशलगढ़ पाठशाला में बच्चों ने बनाई हस्तनिर्मित राखियां

Rajasthan
जयपुर

आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के 18 सूचकांकों की जानकारी दी

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.