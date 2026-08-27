27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

Rajasthan: रेलवे अफसर के अपहरण का राज खुला, पत्नी के भाई ने ही रची साजिश; बहन की सास से मांगी थी 51 लाख की फिरौती

Railway Officer Kidnapping: रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर कार्यालय के सामने से मुख्य कार्यालय अधीक्षक रवि कुमार मीणा का अपहरण उसकी पत्नी के भाई ने ही भाडे के बदमाशों से करवाया था। अपहरण के बाद रवि की मां से 51 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी।
3 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anil Prajapat

Aug 27, 2026

Railway Officer Kidnapping

सिविल लाइंस थाने में अपहरण का खुलासा करते सीओ नॉर्थ शिवम जोशी। फोटो: पत्रिका

अजमेर। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर कार्यालय के सामने से अगवा हुए मुख्य कार्यालय अधीक्षक रवि कुमार मीणा को बुधवार को जयपुर के निकट दस्तयाब कर लिया। रवि का अपहरण उसकी पत्नी के भाई ने ही भाडे के बदमाशों से करवाया था। अपहरण के बाद रवि की मां से 51 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इधर, अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद सक्रिय हुई सिविल लाइंस थाना पुलिस, साइबर सेल ने सीसीटीवी की फुटेज व तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दबिश देते हुए आरोपियों के चंगुल से रवि को छुड़वाया। पुलिस ने रवि को छोड़कर भाग रहे आरोपियों को तीन जिलों की पुलिस की मदद से दबोचा। पुलिस आरोपियों से पड़ताल में जुटी है।

सीओ(नॉर्थ) शिवम जोशी ने बताया कि 21 अगस्त शाम को रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर कार्यालय के सामने से अगवा सीओएस रवि कुमार मीणा को सिविल लाइंस थाना पुलिस की टीम ने जयपुर के निकट से दस्तयाब कर लिया। रवि को पत्नी के भाई महेन्द्र ने देवा, अनिल व अन्य की मदद से अजमेर कार्यालय के सामने से अगवा करवाया था। इधर, साप्ताहिक अवकाश पर बांदीकुई घर नहीं पहुंचने पर परेशान हुई मां सामंति मीणा ने दूसरे दिन 22 अगस्त को सिविल लाइंस थाने में पुत्र के अपहरण की नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

130 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाली

सीओ जोशी ने बताया कि थानाप्रभारी शम्भूसिंह शेखावत, एएसआई मणिराम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने घटनास्थल के निरीक्षण के साथ वहां मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई। इसके बाद शहर में लगे 130 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के बाद जयपुर नम्बर की संदिग्ध कार की तलाश शुरू की। पुलिस ने अजमेर से जयपुर जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखकर कार मालिक की जानकारी जुटाई। संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ बांदीकुई, दौसा सदर थाना व अलवर के टहला थाना पुलिस से मदद ली।

पुलिस की दबिश से बढ़ा दबाव

सीओ जोशी ने बताया कि रवि के निवास स्थान, आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देते हुए दौसा सदर थाना क्षेत्र के ग्राम आमटेडा में आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की। साथ ही साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य और कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। लगातार जुटाई आसूचना व तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस टीम रवि की संभावित लोकेशन तक पहुंच गई। पुलिस को देखकर आरोपियों ने रवि को छोड़कर भागने का प्रयास किया लेकिन स्थानीय पुलिस की घेराबंदी से उन्हे्ं दबोच लिया।

सामने आई 51 लाख की फिरौती की बात

जोशी ने बताया कि रवि से पूछताछ में आया कि आरोपियों ने उसका अपहरण कर 51 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस अपहरण की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है। कार्रवाई में थानाधिकारी शम्भूसिंह, एएसआई मनीराम, कांस्टेबल सुमित सहारण, राजकुमार व साइबर सेल के हेड कांस्टेबल सुनील मील, मुकेश कुमार व सिपाही अजित सिंह शामिल रहे।

पीड़ित ने बताया कैसे किया अपहरण

रवि कुमार मीणा ने बताया कि 21 अगस्त शाम सवा बजे आरआरबी ऑफिस से चेयरमैन के बंगले पर ऑफिस का लेपटॉप लेने जा रहा था। बाहर निकलते ही कार ने उसकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। कार से 3-4 लोग उतरे और उसे जबरन अंदर डाल लिया। उनमें देवा और अनिल को वह जानता है। आरोपियों ने बाद में बताया कि पत्नी के भाई महेन्द्र ने उनको उठाने के लिए भेजा है। जयपुर में महेन्द्र भी साथ हो गया। फिर उसको नांगल प्यारीवास ले गए। जहां पर मारपीट करते हुए 51 लाख रुपए देने की मांग की।

करीब 24 घंटे तक बात नहीं कराई और फिर टहला क्षेत्र के जंगल में ले जाकर मारपीट की। बाद में उसकी मां से पैसे की व्यवस्था करने की कहलवाया। इसके बाद आंधी क्षेत्र में ले गए। आधार कार्ड से स्टाम्प निकलवाकर उससे एफिडेविट लिखवाया कि वह 51 लाख रुपए दे देगा और उसका अपहरण नहीं हुआ है। फिर उसको बांदीकुई छोड़ने जाने के दौरान अजमेर पुलिस की गाड़ी को देखकर उसे उतारकर भाग गए।

Rajasthan: जिस हाई सिक्योरिटी जेल में हुई कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या, उसी के हार्डकोर बंदी ने खोले अंदर के ‘राज’

ये भी पढ़ें
Ghughra High-Security Jail

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 07:43 am

Published on:

27 Aug 2026 07:43 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: रेलवे अफसर के अपहरण का राज खुला, पत्नी के भाई ने ही रची साजिश; बहन की सास से मांगी थी 51 लाख की फिरौती

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमेर: री-फर्बिश्ड मोबाइल को नया बताकर बेचने का खेल, दो जगह दबिश; बड़ी संख्या में माल बरामद

fake apple phone
अजमेर

Rajasthan: जिस हाई सिक्योरिटी जेल में हुई कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या, उसी के हार्डकोर बंदी ने खोले अंदर के ‘राज’

Ghughra High-Security Jail
अजमेर

टिकट की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों से ही पूछी जा रही वार्ड की ‘कुण्डली’

Rajasthan
अजमेर

‘न चल पाया, न पढ़ा पाया…’, अजमेर के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में पहुंचा टीचर, ग्राउंड में सो गया

teacher reaches ajmer school drunk
अजमेर

साथ जिए, साथ ही दुनिया छोड़ गए: अजमेर में पति की मौत के कुछ देर बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

husband dies wife follows hours later in ajmer
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.