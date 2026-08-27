Rajasthan: रेलवे अफसर के अपहरण का राज खुला, पत्नी के भाई ने ही रची साजिश; बहन की सास से मांगी थी 51 लाख की फिरौती

अजमेर। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर कार्यालय के सामने से अगवा हुए मुख्य कार्यालय अधीक्षक रवि कुमार मीणा को बुधवार को जयपुर के निकट दस्तयाब कर लिया। रवि का अपहरण उसकी पत्नी के भाई ने ही भाडे के बदमाशों से करवाया था। अपहरण के बाद रवि की मां से 51 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इधर, अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद सक्रिय हुई सिविल लाइंस थाना पुलिस, साइबर सेल ने सीसीटीवी की फुटेज व तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दबिश देते हुए आरोपियों के चंगुल से रवि को छुड़वाया। पुलिस ने रवि को छोड़कर भाग रहे आरोपियों को तीन जिलों की पुलिस की मदद से दबोचा। पुलिस आरोपियों से पड़ताल में जुटी है।