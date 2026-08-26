26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

अजमेर: री-फर्बिश्ड मोबाइल को नया बताकर बेचने का खेल, दो जगह दबिश; बड़ी संख्या में माल बरामद

Ajmer News: अजमेर शहर में पुराने और री-फर्बिश्ड मोबाइल को ब्रांडेड कम्पनी का नया फोन बताकर बाजार में खपाने का मामला सामने आया है।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Aug 26, 2026

fake apple phone

अजमेर में एक मकान में पकड़े गए रिर्फर्बिश्ड फोन की कारवाही करती कोतवाली थाना पुलिस ।

अजमेर। राजस्थान के अजमेर शहर में पुराने और री-फर्बिश्ड मोबाइल को ब्रांडेड कम्पनी का नया फोन बताकर बाजार में खपाने का मामला सामने आया है । कम्पनी के प्रतिनिधियों की शिकायत पर कोतवाली और क्लॉक टावर थाना पुलिस ने दो अलग - अलग स्थानों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कम्पनी के नाम वाली किट, स्टीकर, चार्जर केबल व अडप्टर बरामद किए । आरोप है कि पुराने मोबाइल की बैटरी, स्पीकर, माइक, बाहरी बॉडी व स्क्रीन बदलकर उन्हें फर्जी पैकिंग में नया बताकर बेचा जा रहा था । दोनों मामलों में पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।

केस-1 : सुन्दर विलास में फर्जी एजेंसी पर कार्रवाई

कोतवाली थानाप्रभारी रामेश्वरी देवी के नेतृत्व में शहर के पर स्थिति जयपुर रोड सुन्दर विलास मेहरा बिल्डिंग में भरत नामक युवक की कथित फर्जी एजेंसी पर दबिश दी गई ।

कम्पनी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की गई कार्रवाई में बड़ी संख्या में री - फर्बिश्ड मोबाइल, नए फोन की तरह की नकली पैकिंग के लिए रखे किट और स्टीकर के अलावा चार्जर केबल व अडप्टर बरामद किए ।

दिल्ली से आए कम्पनी प्रतिनिधि मोहम्मद अराफात, स्थानीय प्रतिनिधि पवन पारसर और पुलिस टीम की मौजूदगी में करीब चार घंटे तक कार्रवाई चली । देर रात तक पुलिस जब्त सामान की गिनती और दस्तावेजी कार्रवाई में जुटी रही ।

केस-2 : पड़ाव में दुकान बंद कर भागा, लौटने पर हुई तलाशी

दूसरी कार्रवाई अजमेर शहर के क्लॉक टावर थानाप्रभारी भीखाराम काला के नेतृत्व में पड़ाव स्थित अग्रवाल धर्मशाला में की । पुलिस पहुंची तो दुकान पर ताला लगा था । पुलिस के काफी प्रयास के बाद बाबू देर शाम लौटा और ताला खोलने पर सर्च ऑपरेशन किया ।

तलाशी में यहां भी ब्रांडेड कम्पनी के नाम वाले बड़ी संख्या में किट, स्टीकर, चार्जर केबल व अडप्टर मिले । कम्पनी प्रतिनिधि वकील निश्चय जैन की रिपोर्ट पर संचालक बाबू के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में प्रकरण दर्ज किया ।

पुलिस जब्त सामग्री की गिनती, उसके स्रोत व दोनों स्थानों से जुड़े मोबाइल बिक्री नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है । जांच में यह सामने आएगा कि कथित तौर पर तैयार किए मोबाइल कितने ग्राहकों तक पहुंच भी चुके हैं ? इनके पीछे कोई बड़ा सप्लाई नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है ?

NEET छात्रा की मौत, तैयारी करने के लिए 2023 में छोटी बहन के साथ MP से आई थी कोटा

ये भी पढ़ें
kunhadi police station

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 02:19 pm

Published on:

26 Aug 2026 02:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर: री-फर्बिश्ड मोबाइल को नया बताकर बेचने का खेल, दो जगह दबिश; बड़ी संख्या में माल बरामद

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: जिस हाई सिक्योरिटी जेल में हुई कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या, उसी के हार्डकोर बंदी ने खोले अंदर के ‘राज’

Ghughra High-Security Jail
अजमेर

टिकट की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों से ही पूछी जा रही वार्ड की ‘कुण्डली’

Rajasthan
अजमेर

‘न चल पाया, न पढ़ा पाया…’, अजमेर के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में पहुंचा टीचर, ग्राउंड में सो गया

teacher reaches ajmer school drunk
अजमेर

साथ जिए, साथ ही दुनिया छोड़ गए: अजमेर में पति की मौत के कुछ देर बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

husband dies wife follows hours later in ajmer
अजमेर

बनास नदी से शिव मंदिर तक निकली कावड़ यात्रा,शिव जयकारों से गूंजा गांव

Rajasthan
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.