अजमेर: री-फर्बिश्ड मोबाइल को नया बताकर बेचने का खेल, दो जगह दबिश; बड़ी संख्या में माल बरामद

अजमेर। राजस्थान के अजमेर शहर में पुराने और री-फर्बिश्ड मोबाइल को ब्रांडेड कम्पनी का नया फोन बताकर बाजार में खपाने का मामला सामने आया है । कम्पनी के प्रतिनिधियों की शिकायत पर कोतवाली और क्लॉक टावर थाना पुलिस ने दो अलग - अलग स्थानों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कम्पनी के नाम वाली किट, स्टीकर, चार्जर केबल व अडप्टर बरामद किए । आरोप है कि पुराने मोबाइल की बैटरी, स्पीकर, माइक, बाहरी बॉडी व स्क्रीन बदलकर उन्हें फर्जी पैकिंग में नया बताकर बेचा जा रहा था । दोनों मामलों में पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।