NEET छात्रा की मौत, तैयारी करने के लिए 2023 में छोटी बहन के साथ MP से आई थी कोटा

पुलिस ने छात्रा के शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। घटना की जानकारी छात्रा के परिजनों को मध्य प्रदेश के छतरपुर में दी गई। परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद पुलिस शव का पोस्टमॉर्टम कराएगी। छोटी बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल छात्रा की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस छात्रा की छोटी बहन और आसपास के लोगों से भी जानकारी ले रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।