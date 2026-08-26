राजस्थान में 16 सितंबर से होंगी खेल प्रतियोगिताएं, नगर निकाय चुनाव के चलते शिक्षा विभाग ने कैलेंडर में किया संशोधन

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 19 अगस्त को जारी सूचना के माध्यम से नगर निकाय आम चुनाव अगस्त-सितम्बर 2026 में कराने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। चुनाव के दौरान राजकीय शारीरिक शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की ड्यूटी लगने के कारण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में दिक्कत की संभावना थी। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने खेल प्रतियोगिताओं की तारीखों में आशिंक संशोधन किया है। बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को संशोधित आदेश जारी कर दिए है।