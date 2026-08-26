26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव में दो जगहों पर बदली वोटिंग की तारीख, जानें किस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला?

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: पाली नगर निगम और फतेहपुर नगर परिषद में मतदान की तारीखें बदलीं। जानिए पर्युषण और भाद्रपद अमावस्या के चलते नया शेड्यूल।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Aug 26, 2026

Rajasthan Nikay Chunav

राजस्थान निकाय चुनाव (फोटो-एआई)

राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पाली नगर निगम और सीकर जिले की फतेहपुर नगर परिषद में मतदान के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। स्थानीय नागरिकों की धार्मिक भावनाओं, सांस्कृतिक त्योहारों और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दोनों निकायों में वोटिंग की तारीखों की अदला-बदली की है। पाली नगर निगम में जैन समाज के पवित्र पर्युषण पर्व के कारण अब 9 सितंबर की जगह 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। वहीं, फतेहपुर नगर परिषद में भाद्रपद अमावस्या पर कुलदेवी मंदिरों में जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए मतदान 11 सितंबर के बजाय 9 सितंबर को संपन्न कराया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस संशोधित अधिसूचना से स्थानीय मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है, ताकि वे अपने धार्मिक कर्तव्यों के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी आसानी से भाग ले सकें।

पाली नगर निगम: अब 11 सितंबर को होगी वोटिंग

पाली शहर में जैन समुदाय की बड़ी आबादी निवास करती है और भाद्रपद महीने में जैन समाज का सबसे पवित्र 'पर्युषण पर्व' मनाया जाता है। पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पाली में 9 सितंबर को पहले चरण का मतदान प्रस्तावित था, जो पर्युषण पर्व के मुख्य दिनों के साथ टकरा रहा था।

जैन समाज के प्रतिनिधियों, स्थानीय संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग से मतदान तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। धार्मिक अनुष्ठानों और उपवास के दौरान मतदाताओं की सहभागिता प्रभावित न हो, इसके लिए आयोग ने पाली नगर निगम में अब दूसरे चरण की तिथि यानी 11 सितंबर 2026 को मतदान कराने का निर्णय लिया है।

फतेहपुर नगर परिषद: अब 9 सितंबर को मतदान

सीकर जिले की फतेहपुर नगर परिषद क्षेत्र में भाद्रपद अमावस्या का बड़ा धार्मिक महत्व है। इस दिन क्षेत्र की प्रसिद्ध कुलदेवी मंदिरों और लोक देवताओं के थान पर दूर-दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं।

यदि 11 सितंबर को मतदान कराया जाता तो मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ के कारण यातायात, पुलिस व्यवस्था और मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक प्रबंधन में काफी जटिलता आ सकती थी। इसी व्यावहारिक समस्या को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने फतेहपुर नगर परिषद का चुनाव 11 सितंबर से पहले करके 9 सितंबर 2026 को कराने का संशोधित आदेश जारी किया है।

14 सितंबर को ही होगी दोनों निकायों की मतगणना

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल मतदान दिवस की तिथियों में संशोधन किया गया है, जबकि मतगणना का कार्यक्रम पूर्ववत रहेगा। पाली नगर निगम और फतेहपुर नगर परिषद दोनों ही स्थानों पर पड़े वोटों की गिनती 14 सितंबर 2026 को संबंधित निकाय मुख्यालयों पर कराई जाएगी।

चुनाव की तारीखों में हुए इस बदलाव के बाद स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस महकमे ने संशोधित रूट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना शुरू कर दिया है।

Exclusive: राजस्थान निकाय चुनाव में पार्षद बने बिना भी बन सकते हैं महापौर, सभापति या अध्यक्ष, जानिए ‘दिलचस्प’ नियम?

ये भी पढ़ें
rajasthan municipal election rules non councillor mayor chairman 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 10:38 am

Published on:

26 Aug 2026 10:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान निकाय चुनाव में दो जगहों पर बदली वोटिंग की तारीख, जानें किस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाई-बहन और घूमने का उत्साह चित्र देखो कहानी लिखो प्रतियोगिता- 92

भाई—बहन और घूमने का उत्साह
समाचार

Jaipur: निम्स हॉस्टल की 15वीं मंजिल से गिरे बीटेक छात्र की मौत, UP का रहने वाला था; 2 दिन से नहीं गया था कॉलेज

Aditya Tiwari Death
जयपुर

देर रात कार छोड़ स्कूटी पर निकले जयपुर कलक्टर संदेश नायक, शहर में किया ‘औचक निरीक्षण’, देखें वीडियो

jaipur collector sandesh nayak night inspection heritage city scooty 2026
जयपुर

Rajasthan: डिजिटल गिरदावरी पर भजनलाल सरकार का यू-टर्न, नई SOP जारी; आज से पटवारी करेंगे सर्वे

CM Bhajan Lal Sharma
जयपुर

Rajasthan: बिना फिटनेस सड़कों पर दौड़ रहीं 3,175 स्कूल बस, CAG रिपोर्ट ने खोली परिवहन विभाग-प्रशासन की पोल

rajasthan school bus
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.