राजस्थान निकाय चुनाव में दो जगहों पर बदली वोटिंग की तारीख, जानें किस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला?

राजस्थान निकाय चुनाव (फोटो-एआई)
राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पाली नगर निगम और सीकर जिले की फतेहपुर नगर परिषद में मतदान के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। स्थानीय नागरिकों की धार्मिक भावनाओं, सांस्कृतिक त्योहारों और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दोनों निकायों में वोटिंग की तारीखों की अदला-बदली की है। पाली नगर निगम में जैन समाज के पवित्र पर्युषण पर्व के कारण अब 9 सितंबर की जगह 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। वहीं, फतेहपुर नगर परिषद में भाद्रपद अमावस्या पर कुलदेवी मंदिरों में जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए मतदान 11 सितंबर के बजाय 9 सितंबर को संपन्न कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस संशोधित अधिसूचना से स्थानीय मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है, ताकि वे अपने धार्मिक कर्तव्यों के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी आसानी से भाग ले सकें।
पाली शहर में जैन समुदाय की बड़ी आबादी निवास करती है और भाद्रपद महीने में जैन समाज का सबसे पवित्र 'पर्युषण पर्व' मनाया जाता है। पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पाली में 9 सितंबर को पहले चरण का मतदान प्रस्तावित था, जो पर्युषण पर्व के मुख्य दिनों के साथ टकरा रहा था।
जैन समाज के प्रतिनिधियों, स्थानीय संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग से मतदान तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। धार्मिक अनुष्ठानों और उपवास के दौरान मतदाताओं की सहभागिता प्रभावित न हो, इसके लिए आयोग ने पाली नगर निगम में अब दूसरे चरण की तिथि यानी 11 सितंबर 2026 को मतदान कराने का निर्णय लिया है।
सीकर जिले की फतेहपुर नगर परिषद क्षेत्र में भाद्रपद अमावस्या का बड़ा धार्मिक महत्व है। इस दिन क्षेत्र की प्रसिद्ध कुलदेवी मंदिरों और लोक देवताओं के थान पर दूर-दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं।
यदि 11 सितंबर को मतदान कराया जाता तो मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ के कारण यातायात, पुलिस व्यवस्था और मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक प्रबंधन में काफी जटिलता आ सकती थी। इसी व्यावहारिक समस्या को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने फतेहपुर नगर परिषद का चुनाव 11 सितंबर से पहले करके 9 सितंबर 2026 को कराने का संशोधित आदेश जारी किया है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल मतदान दिवस की तिथियों में संशोधन किया गया है, जबकि मतगणना का कार्यक्रम पूर्ववत रहेगा। पाली नगर निगम और फतेहपुर नगर परिषद दोनों ही स्थानों पर पड़े वोटों की गिनती 14 सितंबर 2026 को संबंधित निकाय मुख्यालयों पर कराई जाएगी।
चुनाव की तारीखों में हुए इस बदलाव के बाद स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस महकमे ने संशोधित रूट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना शुरू कर दिया है।
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