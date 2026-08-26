राजस्थान निकाय चुनाव में दो जगहों पर बदली वोटिंग की तारीख, जानें किस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला?

राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पाली नगर निगम और सीकर जिले की फतेहपुर नगर परिषद में मतदान के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। स्थानीय नागरिकों की धार्मिक भावनाओं, सांस्कृतिक त्योहारों और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दोनों निकायों में वोटिंग की तारीखों की अदला-बदली की है। पाली नगर निगम में जैन समाज के पवित्र पर्युषण पर्व के कारण अब 9 सितंबर की जगह 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। वहीं, फतेहपुर नगर परिषद में भाद्रपद अमावस्या पर कुलदेवी मंदिरों में जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए मतदान 11 सितंबर के बजाय 9 सितंबर को संपन्न कराया जाएगा।