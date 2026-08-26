Rajasthan: डिजिटल गिरदावरी पर भजनलाल सरकार का यू-टर्न, नई SOP जारी; आज से पटवारी करेंगे सर्वे

राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना ने आदेश में कहा कि प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के अंतर्गत मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी कार्य के लिए एसओपी जारी की जानी है। अतः पूर्व में 5 फरवरी को जारी परिपत्र को प्रत्याहरित किया गया है। नागौर जिला पटवार संघ के महामंत्री प्रदीप काला ने बताया कि सरकार के इसी आदेश की परेशानियों के समाधान के लिए पटवारी आंदोलन कर रहे थे। यह आदेश सरकार ने प्रत्याहरित कर लिया है। ऐसे में पटवारी अब बुधवार से अपना पूरा काम काज करेंगे। खरीफ की गिरवारी का कार्य भी शुरू कर देंगे। साथ ही हड़ताल समाप्त कर दी गई है।