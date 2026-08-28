Jaipur: ‘बहन ने की रक्षा’, 4 बहनों के इकलौते भाई को मिला ऐसा तोहफा की बदल गई जिंदगी, बोले-मुझे इन्हें राखी बांधनी चाहिए

हर राखी पर सोचता था कि काश मेरी भी बहन होती। नेहा दीदी आईं तो लगा जैसे भगवान ने मेरी यह कमी पूरी कर दी। तरूण बंसल ने बताया कि वर्ष 2021 में कारोबार के सिलसिले में हुई एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी में ऐसा रिश्ता जोड़ दिया, जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। नेहा गट्टानी से पहली मुलाकात ग्राहक और सप्लायर के तौर पर हुई। नेहा इंटीरियर डिजाइनिंग, सोफा और फर्नीचर का काम करती थीं, जबकि तरूण लकड़ी, प्लाइवुड और फर्नीचर हार्डवेयर का कारोबार करते थे। काम के साथ एक अपनापन बनने लगा तो हमने एक-दूसरे को भाई बहन बना लिया। इसके बाद राखी और भाई-दूज साथ मनाने लगे। 2024 में नोएडा की मशीनरी प्रदर्शनी में साथ जाने के बाद सपना पक्का हुआ। रास्ते में मुश्किलें आईं तो नेहा ने कहा, अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हम दोनों मिलकर इसे खड़ा करेंगे। 31 जुलाई 2025 को दोनों ने अपनी इकाई शुरू कर दी। हमने प्लांट का नाम दोनों की फर्म को मिलाकर रखा। तरूण कहते हैं, हमारा रिश्ता खून का नहीं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल सगे भाई-बहन जैसा है।