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राजस्थान निकाय चुनाव: पहले दिन 967 उम्मीदवारों ने दाखिल किए 1144 नामांकन, कहीं सास-बहू तो कहीं मंत्री पुत्र ने जताई दावेदारी

Rajasthan Civic Polls 2026: राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 967 उम्मीदवारों ने 1144 नामांकन पत्र दाखिल किए। रक्षाबंधन (28 अगस्त) और रविवार (30 अगस्त) के अवकाश के कारण अब नामांकन केवल 29 और 31 अगस्त को सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक ही भरे जा सकेंगे। 31 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि है।
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जयपुर

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Arvind Rao

Aug 28, 2026

rajasthan civic polls 2026 967 candidates file 1144 nominations

जयपुर में कार्यकर्ता अपनी पार्टियों के झंडे लेकर घूमते नजर आए (पत्रिका फोटो)

Rajasthan Civic Polls 967 Candidates File 1144 Nominations: प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन 967 उम्मीदवारों ने 1144 नामांकन पत्र दाखिल किए। अब 29 और 31 अगस्त को ही पर्चे भरे जा सकेंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार का अवकाश होने के कारण इन दोनों दिन नामांकन नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त को नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। हालांकि, प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकट वितरण को लेकर मंथन जारी है। अन्य दल भी प्रत्याशियों के चयन में जुटे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की सूची जारी होने के बाद अंतिम दिन बड़ी संख्या में नामांकन होने की संभावना है। नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है।

पहले दिन 150 वार्डों में से 9 में ही नामांकन, 11 प्रत्याशियों ने जताई दावेदारी

जयपुर नगर निगम चुनाव में की नामांकन के पहले दिन गुरुवार को शहर के 15 केंद्रों पर सन्नाटा रहा। ढोल-नगाड़े, जुलूस और समर्थकों भीड़ नजर नहीं आई। 150 वार्डों में 11 प्रत्याशियों ने 13 नामांकन दाखिल किए। इनमें 8 ने निर्दलीय और 4 ने कांग्रेस के नाम से दावेदारी जताई। पार्टियों के अधिकृत सिंबल अभी जारी नहीं हुए हैं। इसलिए अंतिम रूप से पार्टी प्रत्याशियों की स्थिति सिंबल आवंटन के बाद स्पष्ट होगी।

केवल नौ वार्डों से नामांकन

वार्ड 12, 14, 16, 25, 31, 40, 50, 99 और 148 से ही नामांकन आए। वार्ड 31, 50 और 99 में एक से अधिक नामांकन हुए। यानी 141 वार्डो में पहले दिन कोई नामांकन नहीं आया। अधिकांश दावेदार पार्टियों की टिकट सूची का इंतजार करते रहे।

सूची जारी होते ही बदलेगा माहौल

पार्टियों की सूची जारी होने के बाद नामांकन केंद्रों पर चुनावी रंग चढ़ने की उम्मीद है। 27 से 31 अगस्त तक नामांकन हैं, लेकिन 28 को रक्षाबंधन और 30 को रविवार के अवकाश के कारण अब 29 और 31 अगस्त को ही पर्चे भरे जाएंगे। दोनों दिन सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक समय रहेगा।

सियासी हलचल तेज, कहीं सास-बहू ने भरा पर्चा, कहीं मंत्री पुत्र ने ठोकी दावेदारी

नगर निकाय चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही प्रदेशभर में सियासी हलचल तेज हो गई। भरतपुर में पूर्व मेयर शिव सिंह भोंट की पत्नी विचित्रा सिंह और बहू रुद्राणी सिंह ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में उतरने का एलान किया। पूर्व मेयर भोंट ने भी दूसरे वार्ड से निर्दलीय पर्चा भरा है। वहीं, उदयपुर में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट ने नामांकन दाखिल किया।

दौसा जिले की लालसोट नगर परिषद से थर्ड जेंडर मीनू किन्नर ने पर्चा भरकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। कोटा जिले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पुत्र दीपक दिलावर ने बीजेपी टिकट के लिए आवेदन किया है। इधर, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बयान जारी कर कहा कि उनके दोनों पुत्र कहीं से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।

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Updated on:

28 Aug 2026 08:07 am

Published on:

28 Aug 2026 08:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान निकाय चुनाव: पहले दिन 967 उम्मीदवारों ने दाखिल किए 1144 नामांकन, कहीं सास-बहू तो कहीं मंत्री पुत्र ने जताई दावेदारी

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