राजस्थान निकाय चुनाव: पहले दिन 967 उम्मीदवारों ने दाखिल किए 1144 नामांकन, कहीं सास-बहू तो कहीं मंत्री पुत्र ने जताई दावेदारी

Rajasthan Civic Polls 967 Candidates File 1144 Nominations: प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन 967 उम्मीदवारों ने 1144 नामांकन पत्र दाखिल किए। अब 29 और 31 अगस्त को ही पर्चे भरे जा सकेंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार का अवकाश होने के कारण इन दोनों दिन नामांकन नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त को नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित की है।