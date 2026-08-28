राजस्थान निकाय चुनाव: भाजपा-कांग्रेस ने तलाशे ‘जिताऊ चेहरे’, जानें कब आएगी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट

नगरीय निकाय चुनाव में जिताऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने टिकट चयन की कवायद अंतिम दौर में पहुंचा दी है। प्रदेश कांग्रेस वॉररूम में गुरुवार को सुबह से रात तक जिलेवार बैठकें हुईं। जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए प्रभारियों से निकायों की जमीनी स्थिति, वार्डवार दावेदारों और उनकी जीत की संभावनाओं पर चर्चा की गई। प्रभारियों को मजबूत और जीतने की स्थिति वाले दावेदार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। पार्टी ऐसे वार्डों पर भी नजर रख रही है, जहां मजबूत दावेदार नहीं है। दूसरे वार्ड में बेहतर पकड़ और जीत की संभावना रखने वाले व्यक्ति को वहां उतारने पर भी विचार किया जा रहा है।