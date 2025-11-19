Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SI भर्ती पेपरलीक मामला: मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित 4 को हाईकोर्ट से राहत नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक (SI) भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित चार आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 19, 2025

Rajasthan High Court

Rajasthan High Court (Photo- Patrika)

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक (SI) भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित चार आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने जगदीश विश्नोई, राजीव विश्नोई, कार्तिकेय शर्मा व रिंकू यादव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और ट्रायल में समय लगेगा। वे लंबे समय से जेल में बंद हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए।

वहीं राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा और अधिवक्ता अक्षत शर्मा ने तर्क दिया कि जगदीश विश्नोई पेपर लीक गिरोह का सरगना है और उसके खिलाफ ऐसे कई मामले दर्ज हैं।

इसके अलावा राजीव विश्नोई अभ्यर्थी के साथ-साथ पेपर सॉल्वर भी था, जबकि कार्तिकेय शर्मा ने पेपर खरीदकर रिंकू यादव को बेचा। चारों ने मिलकर एक गिरोह की तरह काम कर पेपर लीक किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 04:53 pm

Published on:

19 Nov 2025 04:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SI भर्ती पेपरलीक मामला: मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित 4 को हाईकोर्ट से राहत नहीं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान विश्वविद्यालय में बवाल : प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठी-चार्ज, कई छात्रों को हिरासत में लिया

Rajasthan University
जयपुर

AI ने खोल दिया भक्ति का खजाना: लिख रहे हैं ओरिजिनल भजन-कीर्तन-आरती

Photo: Patrika Graphic
जयपुर

किताबों की दुनिया के साथ फैशन, गेम्स और म्यूजिक के रंगों से जयपुराइट्स सराबोर, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में 21, 22 नवंबर को बारिश का अलर्ट, माउंटआबू में पारा 0 डिग्री; मैदानों में इस सिस्टम से सहमी सर्दी

जयपुर

मुनीर की ताकत: क्या पाक फिर से जिया के दौर की ओर है?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.