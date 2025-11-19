SI भर्ती पेपरलीक मामला: मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित 4 को हाईकोर्ट से राहत नहीं

इसके अलावा राजीव विश्नोई अभ्यर्थी के साथ-साथ पेपर सॉल्वर भी था, जबकि कार्तिकेय शर्मा ने पेपर खरीदकर रिंकू यादव को बेचा। चारों ने मिलकर एक गिरोह की तरह काम कर पेपर लीक किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया।