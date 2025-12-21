डीडवाना-कुचामन में ACB की बड़ी कार्रवाई, 6 लाख की रिश्वत के साथ हरियाणा पुलिस टीम को रंगे हाथों दबोचा

हरियाणा पुलिस टीम की तलाशी लेती एसीबी (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई ने डीडवाना-कुचामन जिले में आकस्मिक चेकिंग के दौरान हरियाणा के सिरसा साइबर क्राइम थाने की पुलिस टीम को 6 लाख रुपये की संदिग्ध रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया।
एसीबी ने यह कार्रवाई 20 दिसंबर की देर रात की। एसीबी को जानकारी मिली थी कि हरियाणा में दर्ज साइबर क्राइम के एक प्रकरण की जांच के नाम पर सिरसा पुलिस का स्टाफ राजस्थान आया हुआ है। आरोप है कि पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों को डराने-धमकाने के बाद उनसे अवैध रूप से रिश्वत वसूल कर हरियाणा लौट रही थी।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए अजमेर रेंज के पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम का गठन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसीबी चौकी अजमेर की टीम ने कुचामन सिटी थाना क्षेत्र के त्रिशिंगिंया इलाके में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन की जांच की। इस दौरान वाहन संख्या HR24GV2222 को रोका गया।
जांच में सामने आया कि वाहन में सिरसा साइबर क्राइम थाने का उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार और पुलिस स्टाफ के अन्य सदस्य मौजूद थे। तलाशी के दौरान वाहन से 6 लाख रुपए नकद बरामद किए गए, जिन्हें वैध रूप से ले जाने के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। एसीबी ने राशि को संदिग्ध रिश्वत मानते हुए जब्त कर लिया।
एसीबी द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि रिश्वत की राशि किससे और किस उद्देश्य से ली गई थी। बीते दिन जोधपुर जिले में भी हरियाणा पुलिस का एक एएसआइ 3 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया था।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग