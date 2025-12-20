20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

एसीबी की बड़ी कार्रवाई : हरियाणा का एएसआइ जोधपुर में तीन लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

- वाहन चोरी के आरोपी को रिमाण्ड के दौरान मारपीट व तंग-परेशान न करने के बदले मांगी थी रिश्वत

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Vikas Choudhary

Dec 20, 2025

haryana asi trap

हरियाणा पुलिस का एएसआइ प्रवीण।

जोधपुर.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने गिरफ्तार आरोपी से मारपीट व तंग-परेशान न करने के बदले तीन लाख रिश्वत लेते हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच के एएसआइ प्रवीण को शनिवार रात रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एएसआइ ने जयपुर हाईवे पर कापरड़ा थाने के बाहर यह रिश्वत ली। रिश्वत राशि में 1.50 लाख रुपए और शेष 1.50 लाख डमी नोट हैं।

उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि हरियाणा में गुरुग्राम पालम विहार की क्राइम ब्रांच के एएसआइ प्रवीण को तीन लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उसके साथ आए हरियाणा के अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने नहीं आई है।

चोरी में गिरफ्तार आरोपी को लेकर आई थी पुलिस

एएसपी (ग्रामीण) पारस सोनी ने बताया कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सदर थाने में वाहन चोरी का मामला दर्ज है। इसमें पुलिस कमिश्नरेट के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। जो रिमाण्ड पर है। गुरुग्राम में पल्लव विहार की क्राइम ब्रांच के एएसआइ प्रवीण के पास जांच है। तस्दीक व जांच कराने के लिए एएसआइ प्रवीण आरोपी को लेकर शुक्रवार को जोधपुर आई थी। इस दौरान परिजन से सम्पर्क किया। घरवालों ने रिमाण्ड अवधि के दौरान मारपीट नहीं करने और मदद कराने के लिए आग्रह किया था। एएसआइ ने बदले में तीन लाख रुपए मांगे थे। पीडि़त ने एसीबी की ग्रामीण चौकी में लिखित शिकायत दी। एसीबी ने सत्यापन कराया तो तीन लाख रुपए रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 11:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / एसीबी की बड़ी कार्रवाई : हरियाणा का एएसआइ जोधपुर में तीन लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पीछा करने पर कैंपर में झाडि़यों में उतरी, दो पिस्तौल व दो कारतूस जब्त

pistol siezed
जोधपुर

स्कूल जा रही नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ की

molestation in Aashram
जोधपुर

हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जे का प्रयास, तीन गिरफ्तार

housing board land
जोधपुर

जोधपुर: पाल रोड पर जमकर चले लाठी-पत्थर, 7 लोग घायल, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया

Jodhpur Violence
जोधपुर

रिश्वत लेने का मामला: थानेदार की धमकी, ‘आप पर नामजद मुकदमा है, थाने आओ।’ व्यवसायी बोला, ‘पहले नोटिस दो’

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.