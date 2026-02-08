निगहबान- रीलवीर नहीं रियल वीर चाहिए

दुर्भाग्य यह है कि इस बीमारी के शिकार केवल युवा ही नहीं, बल्कि छोटे-बड़े नेता, सरकारी बाबू, अधिकारी, महिलाएं और बेरोजगारों की फौज सहित समाज का एक बड़ा तबका हो चुका है। शायद ही कोई वर्ग ऐसा बचा हो, जो इस आकर्षण से पूरी तरह अछूता रहा हो। रीलवीर वह व्यक्ति है, जो हर क्षण को कैमरे में कैद कर 'कंटेंट' बनाना चाहता है, चाहे वह क्षण उपयोगी हो या नहीं। फोटोवीर वह है, जो हर काम से ज्यादा अपनी छवि चमकाने में लगा है। यह एक ऐसी मानसिकता है, जिसमें 'काम' गौण और 'प्रचार' प्रधान हो जाता है। गणतंत्र दिवस पर रीलवीरों की राष्ट्र भक्ति के ज्वार को देख सीमा पर खड़े जवान भी अचंभित हो रहे होंगे। राष्ट्र भक्ति और संविधान का ज्वार उबाल खा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो संविधान की हर लाइन उन्हें इंस्टाग्राम के फीचर्स से ज्यादा कंठस्थ हो।