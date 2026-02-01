Today Silver Price: धीरे-धीरे चांदी की बढ़ रही रफ्तार, आज भी कीमतों में उछाल, जानिए कितनी महंगी हुई

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में सोमवार को मसाला फसल जीरा व ग्वारगम में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए व ग्वारगम में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। जबकि सुस्त ग्राहकी के चलते ईसब सहित अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 1000 रुपए, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 2000 हजार रुपए की तेजी दर्ज की गई।