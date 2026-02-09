Thailand Princess Jodhpur Visit: थाईलैंड की राजकुमारी का जोधपुर दौरा, पुलिस-प्रशासन ने पलक पांवड़े बिछाए, आम जनता होती रही परेशान

इससे शहरवासियों और बाहर से आए पर्यटकों व व्यापारियों को खासी परेशानी हुई। पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। बाजार में कारोबार प्रभावित होने से लोगों में रोष भी व्याप्त हो गया। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि वीवीआईपी कार्यक्रमों के दौरान आमजन के अधिकारों का सम्मान किया जाए और भविष्य में ऐसी अव्यवस्थाओं की पुनरावृत्ति न हो। घंटाघर बाजार में भी, जहां आम दिनों में अतिक्रमण और ठेलों की भीड़भाड़ रहती है, वह क्षेत्र साफ-सुथरा नजर आया।