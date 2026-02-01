Princess of Thailand: जोधपुर में थाईलैंड की राजकुमारी का शाही स्वागत, VVIP विजिट के लिए अलर्ट मोड पर पुलिस

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में रॉयल थाई एम्बेसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर यात्रा से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की थी। राजकुमारी के प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल, रूट चार्ट, ठहराव स्थलों और भ्रमण कार्यक्रम को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वीवीआईपी विजिट को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है और विशेष सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं।