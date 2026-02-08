राजस्थान के ‘बर्डमैन’ के नाम से विख्यात हैं सेवाराम माली, प्रवासी पक्षियों के लिए खर्च की जीवन की जमा पूंजी

साइबेरिया में सर्दियों में पारा माइनस 50 से 60 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में वहां से पक्षी डेमोइसेल क्रेन साइबेरिया के टाइवा क्षेत्र से उड़ कर 3676 किलोमीटर की दूरी तय कर फलोदी जिले के खीचन में आ जाती हैं। ये क्रेन अगस्त–सितम्बर से लेकर मार्च तक यहीं रहती हैं। फिर मार्च में क्रेन फिर से साइबेरिया पहुंच जाती हैं। हजारों की संख्या में प्रवासी क्रेन पिछले 1970 से यहां आ रही हैं और करीब 6 महीने खीचन ही इनका निवास स्थान बन जाता है।