साध्वी प्रेम बाईसा केस: मौत के बाद किसने की इंस्टाग्राम पोस्ट? युवक ने खोला राज, पिता के कहने पर हुआ था बड़ा खेल

Sadhvi Prem Baisa Death Case: जोधपुर जिले में बोरानाडा थाना अंतर्गत पाल गांव के आरती नगर स्थित आश्रम में दस दिन पहले साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत अभी तक अनसुलझी बनी हुई है। उधर, आश्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने स्वीकारा कि मौत के तीन-चार घंटे बाद साध्वी के पिता ने उससे इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट अपलोड करवाई थी।