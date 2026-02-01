1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

साध्वी प्रेम बाईसा की ‘जहर’ देने से हुई मौत? सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी और उलझ गई है। पोस्टमॉर्टम में आंतें लाल मिलने से जहर की आशंका बढ़ी है। कंपाउंडर द्वारा डेक्सोना इंजेक्शन देने और आश्रम के बाहर अस्थमा दवाएं मिलने पर पुलिस FSL रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Feb 01, 2026

Sadhvi Prem Baisa

Sadhvi Prem Baisa (Patrika File Photo)

Sadhvi Prem Baisa News: मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब और अधिक पेचीदा हो गया है। मौत के तीन दिन बाद आई प्राथमिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने पुलिस और मेडिकल टीम के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

बता दें कि रिपोर्ट में 'कॉज ऑफ डेथ' (मौत का सटीक कारण) स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इसमें एक ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने 'जहर' की आशंका को पुख्ता कर दिया है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार, पोस्टमॉर्टम के दौरान साध्वी की छोटी और बड़ी आंतें पूरी तरह लाल पाई गई हैं। चिकित्सा विज्ञान में माना जाता है कि शरीर में किसी भी प्रकार का जहर या अत्यधिक तेज केमिकल पहुंचने पर आंतें इस तरह की प्रतिक्रिया देती हैं। हालांकि, पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।

मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए 'विसरा' (शरीर के आंतरिक अंग) को सुरक्षित रख लिया गया है और उसे एफएसएल (FSL) जांच के लिए भेजा गया है। एफएसएल रिपोर्ट ही यह तय करेगी कि शरीर में जहर था या यह दवाओं का कोई घातक रिएक्शन था।

कंपाउंडर के खुलासे ने बढ़ाई उलझन

पुलिस इस मामले में कंपाउंडर देवी सिंह से गहन पूछताछ कर रही है, जिसने मौत से पहले साध्वी को इंजेक्शन लगाया था। पूछताछ में सामने आए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं…

-कंपाउंडर ने बताया कि उसने साध्वी को 'डेक्सोना' इंजेक्शन लगाया था। यह एक शक्तिशाली स्टेरॉयड है।
-चौंकाने वाली बात यह है कि कंपाउंडर के अनुसार, साध्वी पहले भी कई बार डेक्सोना के इंजेक्शन लगवा चुकी थीं।
-बुधवार को कंपाउंडर को यह कहकर बुलाया गया था कि साध्वी को 'मामूली जुकाम' है, लेकिन उन्हें स्टेरॉयड दिया गया।

आश्रम के बाहर मिलीं अस्थमा की दवाएं

पुलिस को पाल रोड स्थित साधना कुटीर आश्रम के पास से 'अस्थालीन' दवा की खाली शीशियां और रैपर मिले हैं। यह दवा आमतौर पर अस्थमा (दमा) और सांस की गंभीर तकलीफों में इस्तेमाल की जाती है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या साध्वी किसी गंभीर सांस की बीमारी से जूझ रही थीं, जिसे अनुयायियों से छिपाकर रखा गया था? विशेषज्ञों का कहना है कि डेक्सोना की अधिक मात्रा या गलत दवाओं का मिश्रण जानलेवा हो सकता है।

जासती गांव में शोक

जब इस मामले की पड़ताल करते हुए टीम उनके पैतृक गांव पहुंची, तो वहां का माहौल गमगीन मिला। ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम बाईसा अपनी माता अमरू देवी के पदचिन्हों पर चलती थीं। साध्वी प्रेम बाईसा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी कथाओं के लिए जानी जाती थीं। अपनी माता के निधन के बाद उन्होंने गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

ग्रामीणों का कहना है कि आसपास रहने वाले कुछ लोगों के कारण उनकी बदनामी करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका व्यक्तित्व सीधा और सरल था। जोधपुर के कृपाराम जी महाराज के गुरुकुल से शिक्षा लेने वाली साध्वी का पूरा जीवन भक्ति और सेवा को समर्पित था।

जांच के अहम सवाल?

-यदि आंतें जहर से लाल हुई हैं, तो वह शरीर के भीतर कैसे पहुंचा?
-कंपाउंडर को इंजेक्शन लगाने के निर्देश किसने दिए थे?
-क्या साध्वी लंबे समय से अस्थमा की मरीज थीं?
-क्या यह दवाओं का गलत डोज था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है?

"हम मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। एफएसएल रिपोर्टऔर विसरा जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल, कंपाउंडर से मिली जानकारी के आधार पर कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।" -जोधपुर पुलिस

ये भी पढ़ें

साध्वी प्रेम बाईसा का आज अंतिम संस्कार, परेऊ में दी जाएगी समाधि, बाजार बंद, पूरे गांव में शोक की लहर
बाड़मेर
Sadhvi Prem Baisa Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 09:48 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / साध्वी प्रेम बाईसा की ‘जहर’ देने से हुई मौत? सामने आया चौंकाने वाला खुलासा
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

साध्वी प्रेम बाईसा को लेकर SIT ने किया बड़ा खुलासा, बताई मौत की यह वजह

Sadhvi Prem Baisa Death Case SIT reveals compounder gave multiple
बाड़मेर

साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला: आज उठेगा रहस्य का पर्दा, हो सकता है बड़ा खुलासा

Sadhvi Prem Baisa Death Case
बाड़मेर

Sadhvi Prem Baisa Death Case: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी सरकार, लिया बड़ा फैसला

Sadhvi Prem Baisa Death Case
बाड़मेर

राजस्थान में नेशनल हाईवे-325 को कर दिया खोखला, माफिया ने मरुगंगा को बनाया अवैध कारोबार का जरिया

नेशनल हाईवे-325 के नीचे माफिया ने बिछाई अवैध पाइपलाइन, पत्रिका फोटो
बाड़मेर

सेवानिवृत्त सैनिक और शहीदों के परिवारों को प्रदान किए प्रशस्ति पत्र

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.