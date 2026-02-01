साध्वी प्रेम बाईसा की ‘जहर’ देने से हुई मौत? सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

जब इस मामले की पड़ताल करते हुए टीम उनके पैतृक गांव पहुंची, तो वहां का माहौल गमगीन मिला। ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम बाईसा अपनी माता अमरू देवी के पदचिन्हों पर चलती थीं। साध्वी प्रेम बाईसा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी कथाओं के लिए जानी जाती थीं। अपनी माता के निधन के बाद उन्होंने गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।