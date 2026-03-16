Balotara: तिलवाड़ा के मल्लीनाथ में अश्वों का जलवा; ‘आरती’, ‘शिवा’ और ‘बादल’ बने आकर्षण

Balotra Horse Fair: प्रदेश के प्राचीन और प्रसिद्ध पशु मेलों में शामिल श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का ध्वजारोहण के साथ आगाज हो गया। उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई तथा जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने पूजा-अर्चना कर मेले का ध्वज फहराया। मेले में इस बार मालाणी, पंजाबी, सिधी, मारवाड़ी और नुकरी नस्ल के उम्दा घोड़ों की विशेष मांग देखने को मिल रही है। यहां 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक कीमत वाले अश्वों की खरीद-फरोख्त हो रही है।