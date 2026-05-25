बाड़मेर के 97 सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं 10, वह भी कागजों में, शिक्षकों को मिल रहे नोटिस

Barmer Government Schools: सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना टेढ़ा खीर होता जा रहा है। बाड़मेर जिले में 97 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 10 से भी कम नामांकन है। 20 से कम नामांकन वाले सैकड़ों में है। कम नामांकन को लेकर अब शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालयों को टारगेट दिया है कि वे पूरा जोर लगाकर विद्यालयों में नामांकन बढ़ाएं। मुश्किल यह है कि आरटीई के नियमों के तहत बच्चा एक किमी दायरे से ही लाना पड़ रहा है। इस दूरी में बच्चे नहीं है।