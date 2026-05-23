रेगिस्तान में 1 घड़े पानी के लिए बॉर्डर पर रोज ‘जंग’, 4 मील पैदल चलते महिला-पुरुष; पारंपरिक बेरियां बनीं आखिरी सहारा

गडरारोड (बाड़मेर): पश्चिमी सीमा पर इन दिनों सूरज आग उगल रहा है। लू के थपेड़े अग्नि की लपटों जैसे हैं और जमीन तवे की तरह तपी हुई है। बालू रेत का कण-कण तपकर लाल हो चुका है। भीषण गर्मी की तपती दोपहरी में सीमावर्ती गांवों के महिला-पुरुष दो-दो घड़े सिर पर उठाए चलते हैं। वे पसीने से पूरे लथपथ हैं। उनके चेहरे से पसीने की बूंदें ऐसे टपकती हैं, जैसे वे अभी नहाकर आए हों।