21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान की राजश्री करणोत का भारतीय शूटिंग टीम में चयन, नेशनल चैम्पियनशिप में 400 में से 395 अंक लाकर मचाया तहलका

बालोतरा के धोरों से निकलकर देहरादून में चमकीं राजश्री करणोत! इंडिया ओपन शूटिंग में जीता सिल्वर मेडल, नेशनल टीम में सिलेक्शन। MLA हरीश चौधरी और रविंद्र भाटी ने दी बधाई।

3 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Nakul Devarshi

May 21, 2026

Rajshree Kanot

Rajshree Kanot

कहते हैं कि प्रतिभा किसी सुख-सुविधा या बड़े शहरों की मोहताज नहीं होती। इसे सच कर दिखाया है राजस्थान के सीमांत और रेतीले बालोतरा जिले के बागावास गांव की बेटी राजश्री करणोत ने। देहरादून के पहाड़ों में आयोजित नेशनल लेवल की 'इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2026' में जब राजश्री ने अपनी 10 मीटर एयर राइफल थामी, तो उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सटीक निशाने पर थीं। सीनियर महिला वर्ग के इस बेहद कठिन और कड़े मुकाबले में राजश्री ने 400 में से 395 का अविश्वसनीय स्कोर खड़ा कर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इस बंपर सफलता के साथ ही उनका चयन अब देश की नेशनल शूटिंग टीम के लिए हो गया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।

अनुशासन और कठिन परिश्रम की मिसाल

राजश्री की इस ऐतिहासिक कामयाबी की खबर जैसे ही बालोतरा के बागावास गांव पहुंची, पूरा इलाका जश्न के माहौल में डूब गया। ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस मरुधरा की बेटी की जीत की खुशियां मनाईं।

कठिन परिस्थितियों में तैयारी: पश्चिमी राजस्थान के इस रेतीले इलाके में खेल सुविधाओं और आधुनिक शूटिंग रेंज की भारी कमी के बावजूद राजश्री ने कभी हार नहीं मानी।

समर्पण की कहानी: उनके अनुशासन, माता-पिता के त्याग और अदम्य आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान के धोरों में जन्मी बेटियां भी अगर ठान लें, तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराने का पूरा सामर्थ्य रखती हैं।

MLA हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी ने दिया आशीर्वाद

राजश्री की इस अचीवमेंट की गूंज राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दे रही है। मारवाड़ अंचल के कद्दावर नेताओं ने सोशल मीडिया पर राजश्री की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी है।

विधायक रविंद्र सिंह भाटी का संदेश: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजश्री को बधाई देते हुए लिखा कि सीमांत क्षेत्र की इस बेटी ने जो गौरव बढ़ाया है, वह क्षेत्र की हजारों अन्य बेटियों को अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नई उड़ान और नई प्रेरणा देगा।

विधायक हरीश चौधरी ने थपथपाई पीठ: बायतू विधायक हरीश चौधरी ने भी राजश्री और उनके परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की टीम में जगह बनाना कड़ी तपस्या का परिणाम है।

    माता-पिता का त्याग, कोच की सटीक रणनीति

    अपनी इस स्वर्णिम सफलता के बाद मीडिया से बात करते हुए राजश्री करणोत ने बेहद सादगी से इसका पूरा श्रेय अपने परिवार और गुरु को दिया। राजश्री ने बताया कि उनके पिता प्रेमकरण सिंह करणोत और माता भरत कंवर ने उनके खेल के लिए हर कदम पर उनका साथ दिया और कभी भी रूढ़िवादी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसके साथ ही उनके कोच रजत सिंह की सटीक तकनीकी ट्रेनिंग और गाइडेंस की बदौलत ही वे 400 में से 395 अंकों के इस सर्वश्रेष्ठ और वर्ल्ड-क्लास स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो सकी हैं।

    कड़ा था देहरादून का 'मुकाबला'

    10 मीटर एयर राइफल सीनियर महिला वर्ग में नेशनल टीम के चयन के लिए कड़ा कॉम्पिटिशन होता है, जहां एक-एक पॉइंट के दसवें हिस्से से मेडल चूक जाता है। समझिए राजश्री के इस अचूक निशाने का पूरा गणित:

    इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2026: राजश्री का परफॉर्मेंस

    इवेंट का नाम (Event Category)कुल अधिकतम अंक (Max Marks)राजश्री द्वारा प्राप्त अंक (Score)हासिल पदक (Medal)आगामी लक्ष्य (Next Mission)
    10 मीटर एयर राइफल (सीनियर महिला)400395रजत पदक (Silver)इंटरनेशनल शूटिंग टूर्नामेंट्स (Indian Team)

    सीमांत क्षेत्र की बेटियों के लिए मील का पत्थर

    बालोतरा की राजश्री करणोत की यह सफलता केवल एक मेडल या नेशनल टीम का टिकट मात्र नहीं है। यह पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर-बालोतरा जैसे सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों की उन हजारों लड़कियों के लिए एक जीती-जागती मिसाल है, जो रूढ़ियों को तोड़कर खेल, सेना या अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहती हैं। राजश्री ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसलों में उड़ान हो, तो रेगिस्तान के धोरों से भी देश को मेडल दिलाने वाले सितारे पैदा हो सकते हैं।

    ये भी पढ़ें

    Petrol Pump Scam : राजस्थान के पंपों पर हो रही ‘पेट्रोल चोरी’, 20 ज़िलों में पकड़ा ‘कम तेल का खेल’, 103 नोजल सीज
    जयपुर
    पेट्रोल पंप पर जांच अभियान (AI PIC)

    खबर शेयर करें:

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    21 May 2026 10:27 am

    Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान की राजश्री करणोत का भारतीय शूटिंग टीम में चयन, नेशनल चैम्पियनशिप में 400 में से 395 अंक लाकर मचाया तहलका

    बड़ी खबरें

    View All

    बाड़मेर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    Water Crisis: 8 लाख की पाइपलाइन योजना सरकारी रिकॉर्ड में पूरी, फिर बाड़मेर गादान का पानी कहां अटका?

    Barmer Watrer Crisis
    बाड़मेर

    बाड़मेर में ऑनलाइन गेमिंग विवाद में व्यापारी पर जानलेवा हमला, हॉकी-लोहे के पाइप से पीटकर तोड़े पैर

    businessman attack Barmer
    बाड़मेर

    Barmer: आर-पार की लड़ाई के मूड में रविंद्र सिंह भाटी, प्रशासन से वार्ता फिर विफल, पहले खुद पर डाल लिया था पेट्रोल

    Ravindra Singh Bhati
    बाड़मेर

    Balotra Petrol Pump: पेट्रोल खत्म होने की अफवाह से बालोतरा में अफरा-तफरी, सड़क तक लगी कतारें

    Balotra vehicle rush for petrol
    बाड़मेर

    Rajasthan Politics: खुद पर पेट्रोल छिड़कने वाले MLA रविंद्र सिंह भाटी के 'सपोर्ट' में कांग्रेस! BJP सरकार पर हमलावर

    Ravindra Bhati Petrol Controversy
    बाड़मेर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.