बाड़मेर में ऑनलाइन गेमिंग विवाद में व्यापारी पर जानलेवा हमला, हॉकी-लोहे के पाइप से पीटकर तोड़े पैर

गंभीर घायल व्यापारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना रॉय कॉलोनी स्थित पांच बत्ती चौराहे के पास बुधवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार माहेश्वरी भवन के पास रहने वाले प्रवीण अग्रवाल (42) पुत्र रामकिशोर अग्रवाल किसी काम से वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने अचानक हॉकी और लोहे के पाइप से हमला शुरू कर दिया। लगातार वार होने से प्रवीण अग्रवाल सड़क पर गिर पड़े, लेकिन आरोपी वहां भी नहीं रुके और उन पर हमला करते रहे।