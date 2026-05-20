Balotra Petrol Pump: पेट्रोल खत्म होने की अफवाह से बालोतरा में अफरा-तफरी, सड़क तक लगी कतारें

स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पेट्रोल पंप परिसर से बाहर तक वाहनों की लाइन पहुंच गई, जिससे सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। कई वाहन चालकों ने आरोप लगाया कि लंबे इंतजार के बावजूद उन्हें समय पर पेट्रोल नहीं मिल पाया। इससे आमजन में नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक पेट्रोल की कमी की चर्चा से रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। किसान, मजदूर और नौकरीपेशा लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तेज गर्मी के बीच लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई।