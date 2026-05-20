Iran US War: डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले वाले दावे की खुली पोल, खाड़ी देशों के नेताओं ने कहा- ‘हमें कोई जानकारी नहीं थी’

Iran US War Update: ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नेताओं ने उनसे ईरान पर सैन्य कार्रवाई टालने की अपील की थी, लेकिन अब खाड़ी देशों के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें किसी भी संभावित अमेरिकी हमले की जानकारी नहीं थी।