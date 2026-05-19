‘बिना बमबारी के समाधान निकले तो खुशी होगी’, खाड़ी देशों की पहल के बीच डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर

Donald Trump White House Speech: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब कुछ नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जहां पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार ईरान को सख्त चेतावनी दे रहे थे, वहीं अब उन्होंने कहा है कि अगर बिना बमबारी के समाधान निकल जाए तो उन्हें खुशी होगी।