Iran War Latest Update: ईरान पर हमले की डेडलाइन सेट, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी बड़ी घोषणा

ट्रंप ने अपने आधिकारिक बयान में साफ किया कि ईरान के पास अब बहुत ही सीमित समय बचा है। उन्होंने समयसीमा को परिभाषित करते हुए कहा कि यह समय दो या तीन दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार व रविवार या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत तक का हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि ईरान के पास सुधार करने या अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए अब हफ्तों का समय नहीं, बल्कि महज कुछ दिनों की ही मोहलत बची है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आक्रामक अंदाज इस बात की गवाही दे रहा है कि व्हाइट हाउस इस बार किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है।