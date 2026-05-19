Pakistan: एक महीने में 29 मर्डर, 56 लोग लापता, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की खौफनाक तस्वीर

Pakistan Army Atrocities In Balochistan: पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बेरहम दमन के बीच बलूचिस्तान (Balochistan) इस वक्त खौफ के साए में जी रहा है। मार्च 2026 में ही 29 बेकसूरों की गैर-न्यायिक हत्या कर दी गई और 56 नागरिकों को जबरन गायब कर दिया गया। इसी बीच 16 मई को मशहूर प्रोफेसर और कवि गमखार हयात की सरेआम गोली मारकर हत्या के बाद बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) का गुस्सा भड़क उठा है। बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान समर्थित पढ़े-लिखे और जागरूक लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी आवाज दबाई जा सके। बिगड़ते हालातों को देखते हुए अब संयुक्त राष्ट्र (UN) से तुरंत दखल देने की गुहार लगाई गई है।