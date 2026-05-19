‘बेटी नहीं बेचूंगा तो सब भूखे मर जाएंगे’, कफन से सस्ती हुई जिंदगी, भूख की आग में बिक रही हैं मासूम बेटियां!

अब हालात ये हैं कि भूख और इलाज की कमी से मासूम बच्चे दम तोड़ रहे हैं। स्थानीय अस्पतालों का आलम यह है कि एक-एक बेड पर दो-दो नवजात बच्चे ऑक्सीजन के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नर्स फातिमा हुसैनी कहती हैं कि यहां हर दिन तीन-तीन बच्चे मर जाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोसा ओल्दात ने बताया कि नवजात इकाई में मृत्यु दर 10% तक पहुंच गई है जो बेहद चिंताजनक है। अस्पताल में दवाइयां तक नहीं हैं। लोग इतने गरीब हैं कि इलाज का खर्च न उठा पाने के कारण अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चों को बीच में ही अस्पताल से घर ले जा रहे हैं, ताकि वे भगवान भरोसे जी सकें या दम तोड़ दें।