गणित ने ढूंढा चांद पर जाने का सबसे ‘सस्ता’ रास्ता, नहीं टूटेगा धरती से संपर्क

चांद (Moon) तक पहुंचना सिर्फ तकनीक की नहीं, ईंधन की भी लड़ाई है। अंतरिक्ष मिशनों की कुल लागत का बड़ा हिस्सा रॉकेट के ईंधन पर खर्च होता है। नासा (NASA) के विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम (एसएलएस) रॉकेट को ही एक उड़ान में 20 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन चाहिए। अब पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा और ब्राज़ील की यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो के वैज्ञानिकों ने ऐसा गणितीय 'शॉर्टकट' खोजा है, जो चंद्र मिशनों को कहीं ज़्यादा किफायती बना सकता है।